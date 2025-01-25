Microsoft выпустит компактные планшеты Surface на базе Snapdragon X

Меньший Surface Pro призван конкурировать с 11-дюймовым iPad Pro и будет оснащен дисплеем с высокой частотой обновления, поддержкой стилуса и съемной клавиатурой. Версия Surface Laptop, скорее всего, заменит Surface Laptop Go, предлагая клавиатуру с подсветкой, сенсорный экран высокого разрешения и цельнометаллический корпус, аналогичный своим более крупным собратьям.

Оба устройства будут работать на процессорах Snapdragon X/Plus, при этом их цена будет находиться в пределах 800−900 долларов. Ожидается, что они поступят в продажу в апреле или мае, а официальные анонсы могут состояться в ближайшие несколько недель.

Кроме того, в январе Microsoft готовится выпустить версии Surface Laptop 7 и Surface Pro 11 на базе процессоров Intel, предназначенные в первую очередь для бизнес-пользователей.