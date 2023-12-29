Microsoft выпустит ноутбуки с ИИ уже в 2024 году

Оба устройства получат процессоры, оснащенные NPU нового поколения для задач, связанных с искусственным интеллектом. Варианты Arm на базе Qualcomm Snapdragon X призваны конкурировать с Apple Silicon по времени автономной работы, производительности и безопасности.

Surface Pro 10 получит более яркий HDR-дисплей с антибликовым покрытием и закругленными углами. Возможны варианты с более низким разрешением для «доступных» моделей. Считыватель NFC и веб-камера с расширенным FoV в комплекте.

Surface Laptop 6 же обзаведется более тонкими рамками, закругленными углами и большим количеством портов (включая слот для карт SD), 13,8-дюймовый дисплей для меньшей модели, в то время как большая модель останется с диагональю 15 дюймов, улучшенный тачпад и специальная кнопка Copilot.