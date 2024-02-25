Миллионы адаптеров для ноутбуков Toshiba отозвали из-за опасности возгорания

Под отзыв попадают адаптеры, проданные вместе с ноутбуками Toshiba и по отдельности в период с апреля 2008 по апрель 2014 года. Адаптеры были произведены в Китае и имеют коды дат с апреля 2008 по декабрь 2012 года. Отзыв затронул более 60 различных моделей, полный список моделей и серийных номеров доступен на сайте Dynabook.

Dynabook призывает всех потребителей немедленно прекратить использование отозванных адаптеров и обратиться к ним за бесплатной заменой. Они подчеркивают важность этой меры предосторожности из-за потенциальной опасности возгорания и ожогов, связанных с затронутыми устройствами.