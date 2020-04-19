Миниатюрный восьмидюймовый компьютер показал отличную производительность в новых играх

Речь идёт о модели Win Max от GPD. Он построен на процессоре Intel Core i5-1035G7 с интегрированной графикой Iris Plus 940 11 поколения. Также мини-ноутбук имеет 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.

Возможности Win Max продемонстрировала сама GDP, поэтому к результатам тестов стоит относиться с долей скепсиса. Тем не менее, они выглядят весьма перспективно для такого устройства.

Тесты проводились на настройках по умолчанию. По таблице можно увидеть, что Win Max показал хорошие результаты в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, FIFA 20, Resident Evil 2. Что касается онлайн-игр, то с мини-ноутбуком можно без проблем играть в World of Tanks и Counter-Strike: Global Offensive.