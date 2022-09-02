Много оперативки и крутая автономность: Tecno представил свой первый ноутбук Megabook T1

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Много оперативки и крутая автономность: Tecno представил свой первый ноутбук Megabook T1Работает до трёх дней в режиме ожидания!
Китайский бренд Tecno представил на выставке IFA 2022 свой первый ноутбук — Megabook T1. Он может оказаться неплохим устройством.
Ноутбук получил корпус толщиной 14,8 мм и весом 1,48 кг. Диагональ экрана составляет 15,6 дюйма. Megabook T1 способен проработать до 17,5 часа без аккумулятора, а в режиме ожидания — и вовсе до трёх дней. Компьютер также поддерживает зарядное устройство мощностью 65 Вт.
Tecno
В основе Megabook T1 лежит процессор Intel Core i5-1155G7. Ноутбук продаётся в двух модификациях: 12 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ SSD и 16 ГБ + 1 ТБ. Есть также версия с более производительным чипом Core i7-1195G7.
Tecno
В Россию ноутбук Megabook T1 должен приехать осенью 2022 года.