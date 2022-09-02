Много оперативки и крутая автономность: Tecno представил свой первый ноутбук Megabook T1

Ноутбук получил корпус толщиной 14,8 мм и весом 1,48 кг. Диагональ экрана составляет 15,6 дюйма. Megabook T1 способен проработать до 17,5 часа без аккумулятора, а в режиме ожидания — и вовсе до трёх дней. Компьютер также поддерживает зарядное устройство мощностью 65 Вт.