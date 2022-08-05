Множество ошибок и запутанный интерфейс: Apple отложит выпуск новой системы для планшетов

В течение последних нескольких лет Apple выпускала крупные обновления программного обеспечения для iPad и iPhone одновременно в сентябре. На этот раз компания планирует выпустить iOS 16 как обычно, а вот релиз iPadOS 16 задержится до октября.

Во время бета-тестирования новая система подверглась критике со стороны некоторых разработчиков и пользователей за ошибки, запутанный интерфейс и отсутствие совместимости с большинством iPad.

Обновление iPadOS 16 включит в себя новые функции, такие как встроенное приложение для погоды, улучшенную поддержку внешних дисплеев и новые элементы управления в стиле Mac.