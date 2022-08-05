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Множество ошибок и запутанный интерфейс: Apple отложит выпуск новой системы для планшетов

iPadOS 16 выйдет позже, чем iOS 16
Bloomberg сообщил, что Apple планирует отложить запуск обновления iPadOS 16 примерно на месяц. Дело в многочисленных ошибках, которые обнаружились в операционной системе для планшетов.
Множество ошибок и запутанный интерфейс: Apple отложит выпуск новой системы для планшетов

В течение последних нескольких лет Apple выпускала крупные обновления программного обеспечения для iPad и iPhone одновременно в сентябре. На этот раз компания планирует выпустить iOS 16 как обычно, а вот релиз iPadOS 16 задержится до октября.

Во время бета-тестирования новая система подверглась критике со стороны некоторых разработчиков и пользователей за ошибки, запутанный интерфейс и отсутствие совместимости с большинством iPad.

Обновление iPadOS 16 включит в себя новые функции, такие как встроенное приложение для погоды, улучшенную поддержку внешних дисплеев и новые элементы управления в стиле Mac.

Источник:Bloomberg
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