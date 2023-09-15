Модульные ноутбуки Laptop 13 на базе AMD Ryzen 7040 пошли в серийное производство

Это событие имеет большое значение, поскольку основное производство ноутбуков, основной склад и треть сотрудников компании находятся на Тайване. .

Кроме того, компания Framework начала массовое производство Framework Laptop 13 (с AMD Ryzen 7040) после устранения некоторых проблем с электрикой и задержек с прошивкой. Компания удвоила производственные мощности и расширила логистический склад, чтобы удовлетворить растущий спрос. Несмотря на то, что еще предстоит устранить некоторые недостатки, Framework уверена в общей производительности ноутбука и ожидает положительных отзывов от покупателей и рецензентов.