Модульный ноутбук Framework 12 получил 10/10 от iFixit за простоту ремонта

Framework 12 легко разбирается: чтобы добраться до экрана, достаточно снять нижнюю рамку. Доступ к внутренним компонентам открывается после откручивания нескольких винтов. Память и накопитель можно заменить без инструментов. Расширяющие модули теперь ещё проще снимать — всего одним движением, благодаря новому замку.

Корпус защищён от ударов за счёт специального пластика, а внутри даже есть запасной винт для будущих ремонтов. Также размещены QR-коды, которые показывают инструкции по замене компонентов.

iFixit отмечает, что Framework 12 стал самым ремонтопригодным ноутбуком марки. Это особенно важно на фоне других устройств, где ремонт стоит почти как новое устройство. Например, iFixit недавно снизила оценку Nintendo Switch с 8 до 4 баллов.

Framework 12 уже доступен для предзаказа: от $ 549 за версию для самостоятельной сборки и от $ 799 за готовую. Поставки начнутся в третьем квартале 2025 года.