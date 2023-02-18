Мощный ноутбучный процессор Intel Core i9-13950HX оказался в два раза быстрее AMD Ryzen 9 6900HX

18:27, 18 февраля 2023
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Мощный ноутбучный процессор Intel Core i9-13950HX оказался в два раза быстрее AMD Ryzen 9 6900HXХороший результат
Обозреватели взяли ноутбук с процессором Intel Core i9-13950HX и сравнили результаты его тестов с другими.
Фото: Intel
В эксперименте участвовал ноутбук Razer Blade 16. Как пишут обозреватели, модель Raptor Lake-HX уничтожает всё на своём пути. Благодаря 24 ядрам (8 производительных + 16 энергоэффективных) и 32 потокам, а также пиковой тактовой частотой 5,5 ГГц, чип оказался в два раза быстрее, чем AMD Ryzen 9 6900HX в многопоточном тесте. Эта модель является самым быстрым мобильным процессором «команды красных» на рынке.
Hardwaretimes
Core i9-13950HX также оказался примерно на 30% быстрее , чем Ryzen 9 6900HX в однопоточном тесте Cinebench R23.