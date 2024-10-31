Москвич получил три MacBook Pro за 369 рублей после суда с интернет-продавцом

Опубликовано 31 октября 2024, 16:591 мин.
Москвич получил три MacBook Pro за 369 рублей после суда с интернет-продавцомПоцелованный фортуной
Москвичу неожиданно повезло, когда он увидел онлайн-предложение на новые MacBook Pro 14 по цене всего 369 рублей за штуку. Покупатель, Денис из Раменского, оплатил три ноутбука, но не получил свой заказ. На вопрос о задержке маркетплейс ответил, что выступает только как агрегатор, а продавец заявил, что это была ошибка и MacBook стоят от 140 до 320 тысяч рублей. Но Дениса такой ответ не устроил, пишет Mash.
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Денис подал в суд, утверждая, что покупка состоялась. Суд встал на его сторону, обязав продавца выполнить заказ. Продавец настаивал, что указанных MacBook нет в наличии, но юрист Александр Питниченко, показал суду такие модели на других сайтах.
В итоге, на днях Денис получил ноутбуки по обещанной цене, отдав за три устройства 1107 рублей — редкая победа для онлайн-покупателей.