Москвич получил три MacBook Pro за 369 рублей после суда с интернет-продавцом

Денис подал в суд, утверждая, что покупка состоялась. Суд встал на его сторону, обязав продавца выполнить заказ. Продавец настаивал, что указанных MacBook нет в наличии, но юрист Александр Питниченко, показал суду такие модели на других сайтах.

В итоге, на днях Денис получил ноутбуки по обещанной цене, отдав за три устройства 1107 рублей — редкая победа для онлайн-покупателей.