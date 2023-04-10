Москвича не пустили в аэропорт из-за того, что он не включил ноутбук для проверки

Тогда работники аэропорта отказались пропустить его на рейс, ссылаясь на приказ Минтранспорта о правилах проведения досмотра. Тимофей пытался доказать, что он не обязан уметь включать ноутбук, и предложил оставить устройство в аэропорту до своего возвращения. Но его предложение было отклонено.

Мужчина вызвал полицию, но и она не смогла разрешить конфликт. В итоге Тимофей был вынужден уйти из аэропорта под угрозой физического насилия со стороны сотрудников. Он успел вернуться и сесть на свой рейс, но без ноутбука — он оставил его в машине.