Москвича не пустили в аэропорт из-за того, что он не включил ноутбук для проверки

Москвича не пустили в аэропорт из-за того, что он не включил ноутбук для проверкиОн не умел включать ноутбук
Москвич по имени Тимофейстолкнулся с проблемой в аэропорту Шереметьево, когда летел в Тюмень. Сотрудники аэропорта потребовали от него включить ноутбук, который он брал с собой по просьбе сына. Однако мужчина не умел пользоваться компьютером и не смог выполнить их требование.
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Тогда работники аэропорта отказались пропустить его на рейс, ссылаясь на приказ Минтранспорта о правилах проведения досмотра. Тимофей пытался доказать, что он не обязан уметь включать ноутбук, и предложил оставить устройство в аэропорту до своего возвращения. Но его предложение было отклонено.
Мужчина вызвал полицию, но и она не смогла разрешить конфликт. В итоге Тимофей был вынужден уйти из аэропорта под угрозой физического насилия со стороны сотрудников. Он успел вернуться и сесть на свой рейс, но без ноутбука — он оставил его в машине.