Может ли iPad полностью заменить MacBook

Может ли iPad полностью заменить MacBookПротестировали iPad Air на M1
Пользователь iXBT.com в течение нескольких недель пользовался только iPad вместо MacBook. Правда ли, что он может с лёгкостью заменить ноутбук?
Во-первых, iPad легко установить на столе. Можно даже подключить к нему внешние мониторы, но это доступно только на моделях с M1 и M2. Благодаря функции Stage Manager вы сможете управлять окнами точно так же, как на Mac. Вам будут доступны плавающие окна и на внешнем дисплее, и на iPad одновременно. Правда, размер окон менять нельзя - к этому придётся привыкать.
Кроме того, чтобы облегчить работу с iPad, вам нужно будет купить дополнительные аксессуары. Это переходник (он позволяет подключить SSD, внешний монитор, зарядное устройство), внешняя клавиатура, мышь, чехол-книжка.
Одно из преимуществ iPad - это его лёгкость и портативность. Он отлично подходит для удалённой работы.
Если вы будете на iPad работать с документами и с YouTube, то заряд снизится на 15% менее чем за 90 минут. Также приложения, которыми вы пользуетесь на MacBook, будут доступны на iPad. Вы без проблем сможете запускать DaVinci Resolve.
Есть также несколько минусов у iPad по сравнению с MacBook. Прежде всего, это прокрутка мыши. Она не плавная, а единственное решение проблемы - использовать трекпад. Для работы на внешнем мониторе экран iPad должен быть всегда включён, а центр управления появляется только на iPad. Также время от времени у пользователя случались сбои, сбрасывались сразу все приложения и гас экран.
Может ли всё-таки iPad использовать вместо MacBook? Если вам нужно устройство для выполнения повседневных задач, то iPad с эти справится точно не хуже ноутбука, а вот монтаж видео, например, быстрее осуществляется на MacBook.