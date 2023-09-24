Может ли iPad полностью заменить MacBook

Кроме того, чтобы облегчить работу с iPad, вам нужно будет купить дополнительные аксессуары. Это переходник (он позволяет подключить SSD, внешний монитор, зарядное устройство), внешняя клавиатура, мышь, чехол-книжка.

Одно из преимуществ iPad - это его лёгкость и портативность. Он отлично подходит для удалённой работы.

Если вы будете на iPad работать с документами и с YouTube, то заряд снизится на 15% менее чем за 90 минут. Также приложения, которыми вы пользуетесь на MacBook, будут доступны на iPad. Вы без проблем сможете запускать DaVinci Resolve.

Есть также несколько минусов у iPad по сравнению с MacBook. Прежде всего, это прокрутка мыши. Она не плавная, а единственное решение проблемы - использовать трекпад. Для работы на внешнем мониторе экран iPad должен быть всегда включён, а центр управления появляется только на iPad. Также время от времени у пользователя случались сбои, сбрасывались сразу все приложения и гас экран.

Может ли всё-таки iPad использовать вместо MacBook? Если вам нужно устройство для выполнения повседневных задач, то iPad с эти справится точно не хуже ноутбука, а вот монтаж видео, например, быстрее осуществляется на MacBook.