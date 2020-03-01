Мужчина рассказал о неожиданной поломке MacBook Pro в салоне самолёта

MacBook не смог выдержать давление, которое на него оказала спинка кресла. Дело в том, что сидящий перед владельцем ноутбука Пэтом Кэссиди (Pat Cassidy) пассажир решил откинуть кресло назад. Из-за физического воздействия экран MacBook полностью вышел из строя.

Кэссиди попробовал попросить у авиакомпании, рейсом которой летел, компенсацию за ущерб (а он вышел немалый, ведь ноутбуки Apple достаточно дорого стоят). Однако Delta Airlines в выплате денежных средств ему отказала. Пострадавший мужчина заметил, что в салоне самолёта не было никакой памятки о том, что манипуляции пассажиров с креслом могут как-то повредить устройства других людей, поэтому им стоит быть аккуратнее.

В итоге авиакомпания выразила свои сожаления Кэссиди и предложила ему бонусные 7500 миль. А как считаете вы, должна ли была Delta Airlines выплатить компенсацию мужчине за повреждённый ноутбук?