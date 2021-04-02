Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 18:42
Мужчина установил водяное охлаждение на MacBook Pro, чтобы избавиться от шума вентиляторов
На модель с процессором Intel
Один из пользователей форума MacRumors рассказал, что модернизировал свой 15-дюймовый MacBook Pro на базе процессора Intel с помощью жидкостной системы охлаждения. Так ему удалось снизить шум во время работы ноутбука и повысить его производительность.
Энтузиаст рассказал, что шум вентиляторов MacBook Pro стал мешать во время видеозвонков. Поэтому мужчина задумался о применении жидкостной системы охлаждения. Для создания системы он использовал недорогие детали, в частности помпу Aquastream XT Ultra, радиатор Zalman и др.
Энтузиаст установил термопрокладки в ноутбук, чтобы отводить тепло в жидкостную систему. Пришлось также использовать одноплатный компьютер Raspberry Pi, чтобы вся система работала.
Мужчина рассказал, что почти не слышал вентилятор с тех пор, как начал использовать систему. Также он заметил, что результаты тестов значительно улучшились.