Мужчина установил водяное охлаждение на MacBook Pro, чтобы избавиться от шума вентиляторов

Энтузиаст рассказал, что шум вентиляторов MacBook Pro стал мешать во время видеозвонков. Поэтому мужчина задумался о применении жидкостной системы охлаждения. Для создания системы он использовал недорогие детали, в частности помпу Aquastream XT Ultra, радиатор Zalman и др.

Энтузиаст установил термопрокладки в ноутбук, чтобы отводить тепло в жидкостную систему. Пришлось также использовать одноплатный компьютер Raspberry Pi, чтобы вся система работала.

Мужчина рассказал, что почти не слышал вентилятор с тех пор, как начал использовать систему. Также он заметил, что результаты тестов значительно улучшились.