Мы могли забыть, но у Microsoft есть свои планшеты: у некоторых перестали работать камеры

Многочисленные пользователи на таких платформах, как Reddit, Twitter и форумах поддержки Microsoft, сообщили о неработающей камере, при этом переустановка драйверов камеры не помогла решить проблему.

Временное решение проблемы заключается в изменении даты устройства на 22 мая, что указывает на возможную проблему с просроченным сертификатом. Однако этот обходной путь может привести к различным осложнениям, включая проблемы с аутентификацией на веб-сайтах.

Microsoft пока что официально не объявляла о наличии проблемы, как и сроках решения.