Мы могли забыть, но у Microsoft есть свои планшеты: у некоторых перестали работать камеры

Мы могли забыть, но у Microsoft есть свои планшеты: у некоторых перестали работать камерыThe Verge считает, что это затрагивает «всех»
Некоторые пользователи Surface Pro X столкнулись с досадной проблемой: камера планшета, как сообщается, перестала работать. Причина проблемы и сроки ее устранения в настоящее время неизвестны. Издание The Verge независимо подтвердило наличие проблемы и утверждает, что она затрагивает «всех».
Многочисленные пользователи на таких платформах, как Reddit, Twitter и форумах поддержки Microsoft, сообщили о неработающей камере, при этом переустановка драйверов камеры не помогла решить проблему.
Временное решение проблемы заключается в изменении даты устройства на 22 мая, что указывает на возможную проблему с просроченным сертификатом. Однако этот обходной путь может привести к различным осложнениям, включая проблемы с аутентификацией на веб-сайтах.
Microsoft пока что официально не объявляла о наличии проблемы, как и сроках решения.