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На AliExpress нашли якобы разработанный в России защищённый планшет
Да и ещё по более низкой цене
Недавно в России начались продажи защищённого планшета MIG T10 x86 под управлением отечественной системы Astra Linux. Его представили российские компании — собственно Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG). Теперь же пользователи сети нашли на AliExpress устройство, аналогичное MIG T10 x86.
Планшет на китайской площадке называется Winpad W1000. Он полностью идентичен якобы разработанному в России устройству — имеет 10-дюймовый экран, корпус с прорезиненными вставками, камеру с одним модулем, интерфейсы для подключения оборудования. В описании данной модели также указано, что она предназначена для использования в экстремальных условиях: защищена от ударов, влаги и перепада температур.
Планшет на AliExpress стоит примерно 41 тысячу рублей, а вот MIG T10 x86 — 105 тысяч рублей.