На AliExpress нашли якобы разработанный в России защищённый планшет

Планшет на китайской площадке называется Winpad W1000. Он полностью идентичен якобы разработанному в России устройству — имеет 10-дюймовый экран, корпус с прорезиненными вставками, камеру с одним модулем, интерфейсы для подключения оборудования. В описании данной модели также указано, что она предназначена для использования в экстремальных условиях: защищена от ударов, влаги и перепада температур.

Планшет на AliExpress стоит примерно 41 тысячу рублей, а вот MIG T10 x86 — 105 тысяч рублей.