На фото впервые показали планшет Xiaomi Redmi

Слухи приписывают устройству Redmi 2K-экран, но будет ли он технически близок к Mi Pad 5 или будет проще, пока неясно.

Живое фото Redm Pad 5G на тематическом ресурсе Slashleaks опубликовал инсайдер с хорошим послужным списком: у него 407 утечек со средней достоверностью 71%.