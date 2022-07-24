На фото впервые показали планшет Xiaomi Redmi

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На фото впервые показали планшет Xiaomi RedmiК сожалению, информации пока всё равно мало
Слухи о том, что Redmi выпустит планшет Redmi Pad 5G, появились ещё весной, а сейчас в сети опубликовали живое фото устройства. Судя по нему, планшет получит одинарную основную камеру.
К сожалению, больше сказать о планшете ничего не удастся.
Слухи приписывают устройству Redmi 2K-экран, но будет ли он технически близок к Mi Pad 5 или будет проще, пока неясно.
Живое фото Redm Pad 5G на тематическом ресурсе Slashleaks опубликовал инсайдер с хорошим послужным списком: у него 407 утечек со средней достоверностью 71%.