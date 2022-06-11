На iPadOS 16 обнаружили секретное меню разработчиков

Apple создала новое внутреннее приложение под названием "PosterBoard", которое перенаправляет пользователя к опциям настройки экрана блокировки. Это приложение по умолчанию скрыто и доступно только через определенные опции. Однако, несмотря на то, что в iPadOS 16 отсутствует новый экран блокировки, он все же есть, и есть способ получить к нему доступ.

Как обнаружил один из пользователей Twitter, Apple забыла скрыть PosterBoard из списка приложений. Таким образом, достаточно создать ярлык, открывающий приложение PosterBoard, и вы получите доступ к опциям настройки экрана блокировки и на iPad.

Открытие приложения PosterBoard вызывает меню отладки, которое используется дизайнерами и инженерами Apple для тестирования всех новых опций, доступных на экране блокировки iOS 16. Там вы можете увидеть в действии, как такие опции, как добавление новых анимированных обоев или изменение цветов, будут работать на iPad. Но, конечно, есть и загвоздка.

Единственное, что можно сделать через это отладочное меню - это изменить шрифт и цвет времени на экране блокировки по умолчанию. Применение любых других опций экрана блокировки не работает.