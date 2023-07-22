На ноутбуках Chromebook теперь можно запускать Android-приложения без их установки

На ноутбуках Chromebook теперь можно запускать Android-приложения без их установкиНо понадобится смартфон Xiaomi или Google
Google официально выпустила обновление Chrome OS M115, благодаря которому потоковое воспроизведение приложений Android стало доступно широкой аудитории. Теперь, чтобы воспользоваться этой функцией, больше не нужно пробовать бета-версию.
Если у вас включен Phone Hub, вы можете запускать Android-приложения прямо с ноутбука, без необходимости в их установке.
Однако стоит отметить, что в настоящее время эта функция доступна только на некоторых телефонах Google и Xiaomi с поддержкой Android 13. Для Google потребуется Pixel 4a или более поздняя версия, а для Xiaomi - не менее 12T. Chromebook и телефон должны быть подключены к одной сети WiFi и находиться физически близко друг к другу.
Хотя потоковая передача приложений не подходит для игр или ресурсоемких задач, она привносит в Chromebook нотку интеграции с телефоном, подобно macOS и Windows.