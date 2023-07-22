На ноутбуках Chromebook теперь можно запускать Android-приложения без их установки

Если у вас включен Phone Hub, вы можете запускать Android-приложения прямо с ноутбука, без необходимости в их установке.

Однако стоит отметить, что в настоящее время эта функция доступна только на некоторых телефонах Google и Xiaomi с поддержкой Android 13. Для Google потребуется Pixel 4a или более поздняя версия, а для Xiaomi - не менее 12T. Chromebook и телефон должны быть подключены к одной сети WiFi и находиться физически близко друг к другу.

Хотя потоковая передача приложений не подходит для игр или ресурсоемких задач, она привносит в Chromebook нотку интеграции с телефоном, подобно macOS и Windows.