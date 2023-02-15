На ноутбуках Chromebooks скоро появится Android 13

Как и Android 11 и Linux-приложения на Chromebook, Android 13 будет работать через виртуальную машину. Это ограничивает круг устройств, которые смогут использовать новую версию Android. К счастью, Chrome Unboxed отмечает, что ситуация скоро изменится, и некоторые чипы, такие как Snapdragon 7c Gen 3, будут также поддерживать виртуальную машину.

Когда Google сделает Android 13 доступным для Chromebook – вопрос открытый. Но учитывая, что Android 11 начал поступать на ноутбуки в марте 2021 года, через шесть месяцев после выхода Android 11, а Android Pie добрался до Chromebooks в октябре 2018 года, менее чем через три месяца после запуска на телефонах Pixel, ждать осталось не так долго.