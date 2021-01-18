На новых ноутбуках Apple «сломалась» экранная заставка

Проблема касается опции быстрое переключение пользователей (Fast User Switching) в macOS Big Sur. Она позволяет менять пользовательские аккаунты без необходимости разлогиниваться.

Согласно постам на форумах MacRumors, Apple Community и Reddit, иногда экранная заставка на ноутбуках с Apple Silicon появляется без предупреждения и делает недоступным рабочее пространство рабочего стола.

Когда заставка появляется на экране, указатель мыши находится поверх неё. Его можно двигать, но совершить никакие действия нельзя. Пользователям приходится закрывать и открывать крышку ноутбука или нажимать на клавишу Touch ID или использовать комбинацию клавиш Alt-Command-Q.

Отключение функции Fast User Switching предотвращает наступление проблемы. Проблема касается устройств на ‌M1‌ — ‌MacBook Air‌, 12-дюймового MacBook Pro‌ и ‌Mac mini‌.