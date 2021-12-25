На планшете Xiaomi запустили Windows 10

Планшет вышел в 2018 году. У него установлен 8-дюймовый экран разрешением FHD, процессор Snapdragon 660, до 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти. Для фото есть 13-мегапиксельная камеру сзади и 5-мегапиксельная камера спереди. Аккумулятор имеет ёмкость 6000 мАч.

Недавно ARM-версию Windows 11 удалось запустить на устаревшем флагманском смартфоне компании Xiaomi Mi 6. Тогда загрузка системы была довольно медленной, но в целом всё работало.