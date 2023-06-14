На подходе один из самых «неубиваемых» планшетов в мире — Oukitel RT5

RT5 прошел строгую сертификацию MIL-STD-810H. Он может выдерживать экстремальные температуры, влажность и давление. Аккумулятор емкостью 11000 мАч обеспечит неплохим временем автономной работы, а быстрая 33 Вт-зарядка позволит не тратить много времени на подзарядку устройства.

Производительность обеспечивают окта-ядерный процессор MT8788, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти.

Заявлены также 10,1-дюймовый экран FHD и передняя и задняя 16-Мп камеры.

Приобрести устройство можно на AliExpress по цене $199,99.