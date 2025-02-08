На складах Apple осталось мало iPad и MacBook Air

Слухи об обновлении моделей iPad и MacBook Air ходят уже давно, и сокращение запасов этих устройств может свидетельствовать о том, что обновления не за горами. Хотя серьезных изменений в дизайне не ожидается, новые модели, скорее всего, будут оснащены новейшим чипом M4. Кроме того, по слухам, новый iPad 11 будет оснащён, возможно, A17 Pro, который также принесёт Apple Intelligence в бюджетное устройство.

Если вы раздумываете над покупкой iPad или MacBook Air, возможно, стоит дождаться анонса. Ожидается, что Apple представит эти продукты не на живом мероприятии, а лишь в Сети.