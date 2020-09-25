Началось производство собственных процессоров Apple для ноутбуков

О том, что Apple откажется от процессоров Intel в своих компьютерах, стало известно летом. Компания решила использовать собственные разработки на основе архитектуры ARM.

Считается, что новая SoC для ноутбуков будет называться A14X Bionic. Ранее в сети появились результаты тестов процессора в Geekbench 5. Как оказалось, в многопоточном режиме A14X Bionic сопоставим с Intel Core i9-9880H. Ноутбук на таком чипе будет высокопроизводительным.

В любом случае, ждать анонс новинок осталось недолго. По информации Komiya, производство A14X Bionic идёт уже как минимум полмесяца.