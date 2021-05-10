Найдена новая неожиданная причина подорожания ноутбуков

Об этом пишет DigiTimes. По данным отраслевых источников, цены на панели для ноутбуков, вероятно, продолжат расти до конца 2021 года. Всё из-за высокого спроса на портативные ПК, который обеспечивает пандемия коронавирусной инфекции.

Помимо роста цена на панели, на стоимость готовых изделий могут повлиять и другие факторы. В частности, на рынке сохраняется дефицит электронных компонентов. Также растут цены на SSD и жёсткие диски. Причина тому — «майнинговая лихорадка» вокруг новой криптовалюты ChiaCoin.

Напомним, на днях СМИ сообщили, что в Китае выросли цены на ноутбуки Huawei. Это произошло из-за недостатка компонентов и роста стоимости доставки комплектующих.