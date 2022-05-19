Наконец-то! Acer представила недорогой ноутбук с OLED-экраном

Сегодня в 09:07
1 мин.
Наконец-то! Acer представила недорогой ноутбук с OLED-экраномЖдём больше подобных анонсов и от других брендов
Как-то так получилось, что ноутбуки с OLED-дисплеями стоят очень и очень дорого. В том же смартфонном рынке ситуация иная — уже несколько лет как можно купить относительно доступный аппарат с экраном, выполненным по данной технологии.
Видимо, в Acer придерживаются примерно такого же мнения. Как минимум, это объяснило бы свежий анонс бренда — недорогой ноутбук с Swift 3 OLED.
Устройство получило 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K. При этом в компании пообещали 100% охват пространства DCI-P3, HDR и 92% соотношение экрана к корпусу.
В основу девайс легли процессоры Intel Core H 12-го поколения. Оперативной памяти в ноутбуке может быть до 16 ГБ. При этом цена Acer Swift 3 OLED начинается лишь с 900 долларов.