Наконец-то! Acer представила недорогой ноутбук с OLED-экраном

Видимо, в Acer придерживаются примерно такого же мнения. Как минимум, это объяснило бы свежий анонс бренда — недорогой ноутбук с Swift 3 OLED.

Устройство получило 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K. При этом в компании пообещали 100% охват пространства DCI-P3, HDR и 92% соотношение экрана к корпусу.