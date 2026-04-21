Опубликовано 21 апреля 2026, 08:11
Намёк на ноутбук Google Pixel нашли в Android 17

Компания вернуться к выпуску ноутбуков
Google готовит возвращение ноутбуков Pixelbook. Намёк на это обнаружили в тестовой версии новой мобильной системы Android 17, пишут СМИ.
Намёк на ноутбук Google Pixel нашли в Android 17

© Google

Последний Pixelbook Go выходил в 2019 году. С тех пор Google сосредоточилась на смартфонах.

Тот самый файл

Тот самый файл

© 9to5Google

Но в четвёртой бета-версии Android 17 нашли следы ноутбука. Например, там появился новый значок с названием «ic_laptop_light». К сожалению, других подробностей о возможном ноутбуке пока нет. Неизвестно, как он будет выглядеть, какими характеристиками обладать и когда его представят.

Пока остаётся ждать новых утечек или официальных анонсов.

Источник: notebookcheck
Автор:Максим Многословный
