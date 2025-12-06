Настала очередь ноутбуков, чья цена взлетит уже к январю

Эксперты TrendForce сообщают, что крупнейшие производители ноутбуков готовят новые ценники. Lenovo, лидер по продажам ПК, предупреждает ритейлеров, что действующие цены будут действовать только до 1 января 2026 года. Ожидается, что цена на устройства повысится примерно на 15−20%. HP и Dell также пересматривают свои продуктовые планы.

Основная причина подорожания — спрос со стороны центров обработки данных для ИИ-проектов. Производители памяти, такие как Samsung, SK Hynix и Micron, сосредоточились на выпуске высокопроизводительной памяти для ИИ. Страдают от этого обычные люди.

Малые компании тоже пострадали. Например, OneXPlayer временно приостановила новые заказы на свою игровую консоль Apex, ожидая уточнения цен у поставщиков памяти и SSD.