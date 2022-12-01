Наверное, лучший ноутбук за 35 тысяч рублей: в Россию приехал обновлённый Infinix X2

Наверное, лучший ноутбук за 35 тысяч рублей: в Россию приехал обновлённый Infinix X2Да еще и в нескольких вариантах
Infinix рассказали о выходе на российский рынок, наверное, одних из лучших ноутбуков в своей ценовой категории – Infinix Inbook X2 Gen 11 и Infinix inbook X2 Plus.
Модель X2 Plus, как и обычная X2, получила процессоры Intel Core i7, i5 или i3 11 поколения с объемом оперативной памяти 8 или 16 ГБ и встроенным SSD на 512 ГБ (У X2 есть версия и с 265 ГБ). Сообщается, что новые CPU увеличили производительность ноутбуков компании на 36%, по сравнению с предыдущим поколением. Он также оснащен аккумулятором, обеспечивающим 11 часов использования браузера.
Inbook X2 оснащены 15.6-дюймовым дисплеем. Другой интересной составляющей экрана ноутбука Infinix является его антибликовая технология.
На все новые модели ноутбуков Infinix будет действовать расширенная гарантия 2 года.
Infinix Inbook X2 PLUS будет доступен по следующим ценам в следующих вариантах:
i5/512 ГБ/8 ГБ - ₽50 990 (₽46 990 на период промо).
i5/512 ГБ/16 ГБ - ₽57 990 (₽52 990 на период промо).
i7/512 ГБ/16 ГБ - ₽64 990.
i7/1 Тб/16 ГБ - ₽67 990.
Infinix Inbook X2 вы сможете найти в таких вариантах:
i3/256 ГБ/8 ГБ - ₽39 990 (₽34 990 на период промо).
i5/512 ГБ/8 ГБ - ₽49 990 (₽44 990 на период промо).
i7/512 ГБ/16 ГБ - ₽62 990.