Назван подвох в выкупе б/у ноутбуков сервисом Авито

Выставив ноутбук на продажу, пользователи получат предложение о выкупе с указанием предварительной цены. Если предложение принято, они могут оформить доставку до партнера Avito, который и осуществляет выкуп.

К тому же Авито не будет выкупать ноутбуки с ценой по верху рынка, потому что это «экономически не целесообразно», — говорит Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru.