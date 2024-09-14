Назван подвох в выкупе б/у ноутбуков сервисом Авито

Назван подвох в выкупе б/у ноутбуков сервисом АвитоБудьте внимательнее
Выставив ноутбук на продажу, пользователи получат предложение о выкупе с указанием предварительной цены. Если предложение принято, они могут оформить доставку до партнера Avito, который и осуществляет выкуп.
К тому же Авито не будет выкупать ноутбуки с ценой по верху рынка, потому что это «экономически не целесообразно», — говорит Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru.
Ноутбуки в идеальном состоянии будут выкупаться по средней цене, ноутбуки в среднем состоянии — по низу рынка, ноутбуки в плохом состоянии выкупаться не будут
Поскольку спрос на новые и подержанные ноутбуки растет, а на подержанные устройства приходится большая часть продаж, ожидается, что эта схема выкупа понравится тем, кто ищет быструю сделку. Однако продавцы нишевых или экзотических устройств могут столкнуться с трудностями, если их гаджеты не пользуются популярностью на российском рынке.