Назван уровень грядущего подорожания ноутбуков в России

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, модельный ряд ноутбуков остался примерно таким же, как в прошлом году. Из-за этого подорожание будет незначительным — на 5-7%.

По данным «Связного», в первом полугодии 2020 продажи данных устройств выросли на 38% в штуках и 46% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена ноутбука увеличилась на 6% и составила 41 тысячу рублей. Самым популярным брендом стал ASUS с 23-процентной долей рынка в шутках. За ним следуют Acer (19%) и Lenovo (18%). Сообщается также, что основным драйвером продаж стала возможность покупки онлайн.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» рассказала, что в первом полугодии 2020 рост продаж составил 35% в штуках и 45% в деньгах. Самыми продаваемыми моделями стали: Lenovo IdeaPad S145-15AST, Huawei Matebook D 14 NBL-WAQ9R, Apple MacBook AIR MQD32, Acer Nitro 5 AN515-54-58LL и Aspire 3 A315-42G-R3HC.