Назван уровень грядущего подорожания ноутбуков в России

Экспертов опросило издание «Известия». Аналитики прогнозируют, что в первом полугодии 2021 цены на ноутбуки вырастут в среднем на 6-8%. Причины тому — рост себестоимости их производства и, конечно, дефицит. Также аналитик напомнил, что в прошлом году стоимость ноутбуков и так выросла примерно на 33%.

Другой эксперт, генеральный директор Acer в России пояснил, что рост цен на эти устройства произошёл из-за обесценивания рубля в том числе. Он тоже предсказывает глобальный дефицит компонентов для ноутбуков в первом полугодии 2021.

Представительница Lenovo считает, что цены на ноутбуки могут снизиться, но не раньше лета 2021. Это возможно при положительном сценарии развития событий.