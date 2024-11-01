Назван уровень переплаты за игровой ноутбук в сравнении с ПК в конце 2024 г.

Он также отметил, что не все компьютерные комплектующие обновляются регулярно, поэтому динамика продаж отличается в зависимости от типа комплектующих. Есть три вида комплектующих: «редко обновляемые», куда входят корпуса, блоки питания, HDD. К «часто обновляемым» относятся видеокарты и, в меньшей степени, процессоры, а также «ситуативно обновляемые» (в момент резкого роста системных требований игр, либо выхода новых сокетов без поддержки DDR4, как это произошло с AMD AM5, например) — RAM, системы охлаждения, SSD.

Он также выделил популярные комплектующие и бренды в 2024 году:

Процессоры: AMD Ryzen 5 7500F, Intel Core i5−12400F

Материнские платы: MSI и Gigabyte

Память и SSD: Kingston/HyperX и ADATA/XPG

По информации Евгения, компьютер среднего уровня, собранный из комплектующих в федеральной рознице, будет состоять из:

Процессор (например, Ryzen 5 7500F) — 17.7 тысяч рублей

Материнская плата (напр. MSI B650M-P или Gigabyte B650M D3HP) — 15 тысяч рублей

Оперативная память DDR5 16 ГБ (напр. ADATA XPG Lancer или Kingston Fury Beast) — 7 тысяч рублей

Видеокарта RTX 4060 (напр. MSI, Palit, KFA2) — 38 тысяч рублей

Корпус (напр. Deepcool Matrexx 30) — 4 тысячи рублей

Блок питания (напр. Deepcool PF750) — 5.6 тысяч рублей

Охлаждение, кулер (напр. ID-Cooling SE-224) — 2.6 тысяч рублей

SSD (напр. Kingston NV2, 1000 ГБ) — 7 тысяч рублей

Монитор (напр. Ardor Gaming AQ27H3, 2K, 165 Гц, 27”) — 20 тысяч рублей

Механическая (напр. Red Square Keyrox) — 5 тысяч рублей

Мышь (напр. Logitech G102) — 2.5 тысяч рублей

Итого: 124 тысячи рублей

По производительности этот компьютер будет равен ноутбукам на базе Intel Core i7-13620H, Ryzen 7 7735HS и др. с мобильной видеокартой RTX 4070 и 16/1024 ГБ памяти. Ноутбуки с такой конфигурацией с 17.3” дисплеем 1080p 144 Гц и стандартной мембранной клавиатурой стоят в федеральной рознице 160-170 тысяч рублей .