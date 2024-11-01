Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 01 ноября 2024, 12:45
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Назван уровень переплаты за игровой ноутбук в сравнении с ПК в конце 2024 г.

Продажи компьютерных комплектующих в России растут
Продажи компьютерных комплектующих в России показали значительный рост в 2024 году: продажи видеокарт увеличились на 150−200%, а процессоров — на 100−150% по сравнению с 2023 годом. По словам главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, этот рост обусловлен несколькими факторами, включая отложенный спрос и разочарование в новых поколениях процессоров.
Назван уровень переплаты за игровой ноутбук в сравнении с ПК в конце 2024 г.
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Процессоры AMD Ryzen 9000 показали очень слабый прирост при более высоких ценах на чипы. Разочарование пользователей ПК в новых процессорах и новости о массовом браке чипов Intel спровоцировали ажиотажный спрос на чипы Ryzen 7000 серии (Ryzen 8000 полноценно на настольных ПК представлены не были) и последующий дефицит ряда моделей CPU по всему миру, продолжающийся по сей день

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Он также отметил, что не все компьютерные комплектующие обновляются регулярно, поэтому динамика продаж отличается в зависимости от типа комплектующих. Есть три вида комплектующих: «редко обновляемые», куда входят корпуса, блоки питания, HDD. К «часто обновляемым» относятся видеокарты и, в меньшей степени, процессоры, а также «ситуативно обновляемые» (в момент резкого роста системных требований игр, либо выхода новых сокетов без поддержки DDR4, как это произошло с AMD AM5, например) — RAM, системы охлаждения, SSD.

Он также выделил популярные комплектующие и бренды в 2024 году:

  • Процессоры: AMD Ryzen 5 7500F, Intel Core i5−12400F

  • Материнские платы: MSI и Gigabyte

  • Память и SSD: Kingston/HyperX и ADATA/XPG

По информации Евгения, компьютер среднего уровня, собранный из комплектующих в федеральной рознице, будет состоять из:

  • Процессор (например, Ryzen 5 7500F) — 17.7 тысяч рублей
  • Материнская плата (напр. MSI B650M-P или Gigabyte B650M D3HP) — 15 тысяч рублей
  • Оперативная память DDR5 16 ГБ (напр. ADATA XPG Lancer или Kingston Fury Beast) — 7 тысяч рублей
  • Видеокарта RTX 4060 (напр. MSI, Palit, KFA2) — 38 тысяч рублей
  • Корпус (напр. Deepcool Matrexx 30) — 4 тысячи рублей

Блок питания (напр. Deepcool PF750) — 5.6 тысяч рублей

  • Охлаждение, кулер (напр. ID-Cooling SE-224) — 2.6 тысяч рублей
  • SSD (напр. Kingston NV2, 1000 ГБ) — 7 тысяч рублей
  • Монитор (напр. Ardor Gaming AQ27H3, 2K, 165 Гц, 27”) — 20 тысяч рублей
  • Механическая (напр. Red Square Keyrox) — 5 тысяч рублей
  • Мышь (напр. Logitech G102) — 2.5 тысяч рублей

Итого: 124 тысячи рублей

По производительности этот компьютер будет равен ноутбукам на базе Intel Core i7-13620H, Ryzen 7 7735HS и др. с мобильной видеокартой RTX 4070 и 16/1024 ГБ памяти. Ноутбуки с такой конфигурацией с 17.3” дисплеем 1080p 144 Гц и стандартной мембранной клавиатурой стоят в федеральной рознице 160-170 тысяч рублей.

То есть на 30-37% дороже аналогичной конфигурации в настольном компьютере.

Источник:Собственный корреспондент Ferra.ru
Автор:Максим Многословный
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