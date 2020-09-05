Названа дата выхода первого игрового ноутбука Honor

Анонс Honor Hunter намечен на 16 сентября в Китае. Ноутбук дебютирует вместе с часами Honor Watch GS Pro и Honor Watch ES. Бренд уже представил их на мировом рынке. 16 сентября состоится презентация именно для китайского рынка.

Пока про Honor Hunter известно не очень много. Помимо вышеперечисленного ноутбук должен получить хорошую систему охлаждения. Издание Gizmochina пишет, что устройство может выйти под именем Honor Hunter V700 с двумя модельными номерами FRD-WFD9 и FRD-WDG9. Это могут быть версии с разными процессорами. Стоимость ноутбука пока неизвестна.