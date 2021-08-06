Названа предварительная дата анонса первого ноутбука Realme Book

Теперь же глава Realme очень тонко намекает на дату анонса долгожданного лэптопа. Мадхав Шэт опубликовал в Twitter пост, в котором спросил фанатов, какое устройство они ждут больше всего. При этом на изображении видно не только индийскую версию флагманского Realme GT, но также и Realme Book.

Учитывая, что презентация, посвящённая смартфону, намечена на 18 августа, вполне вероятно, что и ноутбук покажут в тот же день.

Напомним, что чуть ранее в сети появилась информация, согласно которой в основу Realme Book ляжет процессор Intel Core i5-1135G7.