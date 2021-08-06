Названа предварительная дата анонса первого ноутбука Realme Book

Ноутбуки и планшеты
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Названа предварительная дата анонса первого ноутбука Realme BookСудя по ней, ждать осталось всего-ничего
В последние несколько недель по сети ходит множество разговоров о том, каким же будет первый ноутбук Realme. Особенно активизировались пользователи после того, как сама компания подтвердила, что работает над подобным устройством.
Теперь же глава Realme очень тонко намекает на дату анонса долгожданного лэптопа. Мадхав Шэт опубликовал в Twitter пост, в котором спросил фанатов, какое устройство они ждут больше всего. При этом на изображении видно не только индийскую версию флагманского Realme GT, но также и Realme Book.
Учитывая, что презентация, посвящённая смартфону, намечена на 18 августа, вполне вероятно, что и ноутбук покажут в тот же день.
Напомним, что чуть ранее в сети появилась информация, согласно которой в основу Realme Book ляжет процессор Intel Core i5-1135G7.