Названа причина неуспеха Intel на рынке ноутбуков

Специалисты считают, что главная ошибка Intel — процессоры Tiger Lake. Эти чипы 11-го поколения на микроархитектуре Willow Cove были представлены летом 2020 года. Компания позиционировала их в качестве едва ли не революционных процессоров. Однако практика показала, что их производительность сравнима с производительностью конкурентных AMD Ryzen 4000. А Ryzen 7 4800U и вовсе в большинстве игр превосходит Intel Core i7-1185G7. Кроме того, у чипов Tiger Lake наблюдались проблемы с запуском игр из-за встроенной графики Xe.

Аналитики считают, что доля «синих» на рынке ноутбуков продолжит падать. Сейчас она равна 75%, но вскоре может снизиться до 70%.