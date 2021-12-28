Названа самая «прожорливая» и мощная видеокарта для ноутбуков

Ноутбуки и планшеты
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Названа самая «прожорливая» и мощная видеокарта для ноутбуковСкоро выйдет
NVIDIA на выставке CES 2022 должна представить новую видеокарту для ноутбуков GeForce RTX 3080 Ti. Она окажется самой мощной в мобильном сегменте.
Согласно информации источника, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит 16 ГБ памяти типа GDDR6 с 256-битной шиной и частотой 16 ГГц. Такого ещё ни у одной модели для ноутбуков не было. Для сравнения: у RTX 3080 показатель составляет 14 ГГц.
Также известно, что мобильная NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti первой получит чип GA103. У него насчитывается 7424 ядер CUDA. Частота GPU составляет 1395 МГц.
При этом, к сожалению, вырастет и потребляемая мощность. TGP NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti составит 175 Вт — на 10 Вт выше, чем у мобильной RTX 3080. Это может вызвать у производителей ноутбуков проблемы с адекватным охлаждением.
Источник: Wccftech