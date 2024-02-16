Названы 10 бесплатных способов ускорить работу ноутбука

Удалить ненужный предустановленный софт и Bloatware. Большинству людей точно не понадобятся следующие приложения на ноутбуке: Microsoft Edge, Microsoft OneDrive, «Камера» и пр. Полный список смотрите на одном из изображений ниже. Для их удаления вы можете воспользоваться специальными программами вроде Revo Unistaller, Windows 11 Debloater, Bloatware Removal Tool.

Перезагрузка. Но важно её осуществить правильно. Для этого перейдите в «Пуск» (левой кнопкой), затем нажмите на «Выключение» и на «Перезагрузка». Также вы можете зайти в «Панель управления» - «Все элементы панели управления» - «Электропитание» - «Действие при закрытии крышки». Снимите галку около пункта «Включить быстрый запуск».

Скрытый майнер. Нужно найти и удалить эту программу. Скачайте для этого Dr.Web CureIt, Malwarebytes Anti-Malware или AdwCleaner.

Антивирус, который потребляет много ресурсов. Его тоже лучше всего отключить. Вместо него используйте Windows Defender.

Game Mode. Выключите или включите этот режим в зависимости от того, играете вы на ноутбуке или нет.