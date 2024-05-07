Названы главные изменения в ноутбуках, которые появятся в ближайшие годы

Энергоэффективность. Следует ожидать увеличения энергоэффективности и продолжительности работы от батареи у ноутбуков.

Уменьшение веса и размера. Скорее всего, эта тенденция тоже продолжится. При этом модели ноутбуков станут ещё производительнее или останутся по этому параметру такими же.

Частота обновления дисплея. Вероятно, в ближайшие годы появятся ноутбуки с частотой обновления 90 Гц вместо 60-75 Гц.

Меньше портов. Возможно, спустя 10 лет мы будет передавать изображения и другую информацию по Wi-Fi.