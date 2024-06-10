Названы хорошие альтернативы свежеанонсированному iPad Air

iPad Pro (2024): благодаря M4 и OLED-дисплею iPad Pro предлагает высочайшую производительность и хорошое изображение. Он выпускается в 11- и 13-дюймовых версиях. Несмотря на более высокую цену, он идеально подходит для пользователей, у которых есть чуть больше денег.