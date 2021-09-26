Названы лучшие компактные ноутбуки для работы

Названы лучшие компактные ноутбуки для работыДевять моделей на все случаи жизни
Эндрю Э. Фридман, автор списка самых тонких и мощных моделей ноутбуков, рассказал, на какие параметры устройства нужно обращать внимание при покупке. Во-первых, это качество клавиатуры. Клавиши должны быть удобными и отзывчивыми. Во-вторых, разрешение экрана. Необходимый минимум - 1920 x 1080 (Full HD). Также нужно понимать, что, хотя при 4К будет более чёткая картинка, при 1080p автономность выше. В-третьих, возможность апгрейда (в частности, покупки SDD и HDD для замены тех, что идут при покупке). Наконец, время автономной работы. Нужно стремиться к тому, чтобы использовать ноутбук без подзарядки можно было минимум восемь часов (сюда не входит время, потраченное на игры).
1. HP Spectre x360 14
Лучший ультрабук (и модель 2-в-1) в целом
Процессор: Intel Core i7-1165G7
Видеокарта: Intel Iris Xe (встроенная)
Дисплей: 13,5 дюйма, 3: 2, 3000 x 2000, сенсорный OLED-экран
Вес: 1,34 кг
Стоимость: 839 долларов
Это пример современного ультрабука, в котором есть всё, что нужно. Это, например, поддержка технологии Thunderbolt 4, кардридер microSD, удобная и отзывчивая клавиатура, большой дисплей. При этом рассмотренная автором модель с OLED-экраном всё же работает меньшее количество часов, чем ноутбук с экраном без OLED и меньшим разрешением дисплея.
2. Dell XPS 13 (9310)
Лучший ультрабук-раскладушка
Процессор: Intel Core i7-1165G7
Видеокарта: Intel Iris Xe (встроенная)
Дисплей: 13,4 дюйма, 1920 x 1200, сенсорный
Вес: 1,2 кг
Стоимость: 1 639,98 долларов
Очень маленький ноутбук с мощными процессором и видеокартой Intel Tiger Lake, хорошим дисплеем и удобной клавиатурой. Но, как отмечают многие пользователи, здесь крайне мало портов для подключения дополнительных устройств.
3. MacBook Pro 13-inch (M1)
Лучший Mac
Процессор: Apple M1
Видеокарта: 8-ядерная видеокарта на SOC
Дисплей: 13,3 дюйма, 2560 x 1600, True Tone
Вес: 1,4 кг
Стоимость: 1 149,99 долларов
Этот маленький компактный Mac с 13-дюймовым экраном обладает прекрасной производительностью, хорошей автономностью (более 16,5 часов работы), абсолютно бесшумен и не нагревается. Однако у него не очень удобный для работы Touch Bar, плохая веб-камера, а объём памяти фиксированный, то есть увеличить его нельзя.
4. Microsoft Surface 4 (15 дюймов, AMD)
Хороший 15-дюймовый ноутбук
Процессор: AMD Ryzen 7 4980U (Microsoft Surface Edition)
Видеокарта: AMD Radeon Vega (встроенная)
Дисплей: 15-дюймовый, 2496 x 1664, сенсорный
Вес: 1,54 кг
Стоимость: 179,99 долларов
Это удобное и компактное устройство с хорошей производительностью и длительным (более 12 часов) временем автономной работы. Подойдёт также для тех, кому нужен неплохой дисплей среднего размера и поддержка Surface Connector. Единственный минус у него - низкая скорость работы SSD-накопителя.
5. MSI GE76 Raider
Лучший игровой ноутбук в целом
Процессор: Intel Core i9-11980HK
Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080
Дисплей: 17,3 дюйма, 1920 x 1080, 360 Гц
Вес: 2,9 кг
Стоимость: 3 160,99 долларов
Игровой компактный ноутбук, способный стать заменой настольного ПК. Его качественный дисплей с частотой обновления до 360 Гц позволит наслаждаться любыми играми, включая Dota 2 и League of Legends. При этом корпус у него довольно толстый. Высокая стоимость и проблемы с нагревом тоже добавлены Эндрю Э. Фридманом к недостаткам модели.
6. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6
Лучший ультрабук для работы
Процессор: Intel Core i7-1165G7
Видеокарта: Intel Iris Xe
Дисплей: 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920 x 1200
Вес: 1,36 кг
Стоимость: 2 159 долларов
Эта модель Lenovo универсальна: она может использоваться и как ноутбук, и как планшет. Также в комплекте с устройством идёт стилус. Удивило экспертов сайта время автономной работы ноутбука: оно составило более 14 часов. Среди минусов ультрабука - невозможность расширения объёма оперативной памяти и высокая цена.
7. Lenovo ThinkPad X1 Nano
Лучший ультрабук для работы (альтернатива)
Процессор: Intel Core i7-1160G7
Видеокарта: Intel iris Xe
Дисплей: 13 дюймов, 2160 x 1350
Вес: 907 г
Стоимость: 1 449,99 долларов
Это максимально лёгкий и портативный ноутбук, существующий на данный момент. По сравнению с другими версиями ThinkPad у него больше разрешение дисплея. Также X1 Nano может похвастаться хорошей клавиатурой и многочасовым временем работы без подзарядки. Но для этого придётся смириться с небольшим числом портов: есть два разъёма Thunderbolt 4 и 3,5-миллиметровый разъём для гарнитуры, при этом отсутствуют USB Type-A или HDMI.
8. Asus ZenBook Duo 14 UX482
Лучший ноутбук с двумя экранами
Процессор: Intel Core i7-1165G7
Видеокарта: Intel iris Xe
Дисплей: 14-дюймовый сенсорный экран 1080p (1920 x 1080), 12,6-дюймовый дополнительный экран (1920 x 515)
Вес: 1,6 кг
Стоимость: 1 595 долларов
Это довольно лёгкий ноутбук (для моделей с двумя экранами), который позволит работать 10 часов без подключения устройства к сети. Однако пользоваться клавиатурой и тачпадом пользователю будет крайне неудобно, а объём оперативной памяти у него в базовой конфигурации - всего лишь 8 ГБ. Подойдёт устройство больше тем, кто хочет открывать разные программы на двух дисплеях одновременно.
9. Dell XPS 17 (9710)
Лучший ноутбук с большим экраном
Процессор: Intel Core i7-11800H
Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060
Дисплей: 17 дюймов, 3840 x 2400, соотношение сторон 16:10, сенсорный
Вес: 2,42 кг
Стоимость: 2 639,99 долларов
У этого устройства самый большой экран, какой только может быть у ультрабука. По производительности он показал в тестах портала Tom's Hardware тоже отличные результаты. Но эта модель может оказаться многим не по карману, к тому же у неё есть далеко не все необходимые для работы разъёмы: только четыре Thunderbolt 4, порт для наушников и кардридер.