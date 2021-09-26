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Названы лучшие компактные ноутбуки для работы

Девять моделей на все случаи жизни
На портале Tom's Hardware опубликована подборка лучших малогабаритных ноутбуков на любой вкус.
Названы лучшие компактные ноутбуки для работы

Эндрю Э. Фридман, автор списка самых тонких и мощных моделей ноутбуков, рассказал, на какие параметры устройства нужно обращать внимание при покупке. Во-первых, это качество клавиатуры. Клавиши должны быть удобными и отзывчивыми. Во-вторых, разрешение экрана. Необходимый минимум - 1920 x 1080 (Full HD). Также нужно понимать, что, хотя при 4К будет более чёткая картинка, при 1080p автономность выше. В-третьих, возможность апгрейда (в частности, покупки SDD и HDD для замены тех, что идут при покупке). Наконец, время автономной работы. Нужно стремиться к тому, чтобы использовать ноутбук без подзарядки можно было минимум восемь часов (сюда не входит время, потраченное на игры).

1. HP Spectre x360 14

Лучший ультрабук (и модель 2-в-1) в целом

Процессор: Intel Core i7-1165G7

Видеокарта: Intel Iris Xe (встроенная)

Дисплей: 13,5 дюйма, 3: 2, 3000 x 2000, сенсорный OLED-экран

Вес: 1,34 кг

Стоимость: 839 долларов

Это пример современного ультрабука, в котором есть всё, что нужно. Это, например, поддержка технологии Thunderbolt 4, кардридер microSD, удобная и отзывчивая клавиатура, большой дисплей. При этом рассмотренная автором модель с OLED-экраном всё же работает меньшее количество часов, чем ноутбук с экраном без OLED и меньшим разрешением дисплея.

2. Dell XPS 13 (9310)

Лучший ультрабук-раскладушка

Процессор: Intel Core i7-1165G7

Видеокарта: Intel Iris Xe (встроенная)

Дисплей: 13,4 дюйма, 1920 x 1200, сенсорный

Вес: 1,2 кг

Стоимость: 1 639,98 долларов

Очень маленький ноутбук с мощными процессором и видеокартой Intel Tiger Lake, хорошим дисплеем и удобной клавиатурой. Но, как отмечают многие пользователи, здесь крайне мало портов для подключения дополнительных устройств.

3. MacBook Pro 13-inch (M1)

Лучший Mac

Процессор: Apple M1

Видеокарта: 8-ядерная видеокарта на SOC

Дисплей: 13,3 дюйма, 2560 x 1600, True Tone

Вес: 1,4 кг

Стоимость: 1 149,99 долларов

Этот маленький компактный Mac с 13-дюймовым экраном обладает прекрасной производительностью, хорошей автономностью (более 16,5 часов работы), абсолютно бесшумен и не нагревается. Однако у него не очень удобный для работы Touch Bar, плохая веб-камера, а объём памяти фиксированный, то есть увеличить его нельзя.

Названы лучшие компактные ноутбуки для работы

4. Microsoft Surface 4 (15 дюймов, AMD)

Хороший 15-дюймовый ноутбук

Процессор: AMD Ryzen 7 4980U (Microsoft Surface Edition)

Видеокарта: AMD Radeon Vega (встроенная)

Дисплей: 15-дюймовый, 2496 x 1664, сенсорный

Вес: 1,54 кг

Стоимость: 179,99 долларов

Это удобное и компактное устройство с хорошей производительностью и длительным (более 12 часов) временем автономной работы. Подойдёт также для тех, кому нужен неплохой дисплей среднего размера и поддержка Surface Connector. Единственный минус у него - низкая скорость работы SSD-накопителя.

5. MSI GE76 Raider

Лучший игровой ноутбук в целом

Процессор: Intel Core i9-11980HK

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080

Дисплей: 17,3 дюйма, 1920 x 1080, 360 Гц

Вес: 2,9 кг

Стоимость: 3 160,99 долларов

Игровой компактный ноутбук, способный стать заменой настольного ПК. Его качественный дисплей с частотой обновления до 360 Гц позволит наслаждаться любыми играми, включая Dota 2 и League of Legends. При этом корпус у него довольно толстый. Высокая стоимость и проблемы с нагревом тоже добавлены Эндрю Э. Фридманом к недостаткам модели.

6. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6

Лучший ультрабук для работы

Процессор: Intel Core i7-1165G7

Видеокарта: Intel Iris Xe

Дисплей: 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920 x 1200

Вес: 1,36 кг

Стоимость: 2 159 долларов

Эта модель Lenovo универсальна: она может использоваться и как ноутбук, и как планшет. Также в комплекте с устройством идёт стилус. Удивило экспертов сайта время автономной работы ноутбука: оно составило более 14 часов. Среди минусов ультрабука - невозможность расширения объёма оперативной памяти и высокая цена.

Названы лучшие компактные ноутбуки для работы

7. Lenovo ThinkPad X1 Nano

Лучший ультрабук для работы (альтернатива)

Процессор: Intel Core i7-1160G7

Видеокарта: Intel iris Xe

Дисплей: 13 дюймов, 2160 x 1350

Вес: 907 г

Стоимость: 1 449,99 долларов

Это максимально лёгкий и портативный ноутбук, существующий на данный момент. По сравнению с другими версиями ThinkPad у него больше разрешение дисплея. Также X1 Nano может похвастаться хорошей клавиатурой и многочасовым временем работы без подзарядки. Но для этого придётся смириться с небольшим числом портов: есть два разъёма Thunderbolt 4 и 3,5-миллиметровый разъём для гарнитуры, при этом отсутствуют USB Type-A или HDMI.

8. Asus ZenBook Duo 14 UX482

Лучший ноутбук с двумя экранами

Процессор: Intel Core i7-1165G7

Видеокарта: Intel iris Xe

Дисплей: 14-дюймовый сенсорный экран 1080p (1920 x 1080), 12,6-дюймовый дополнительный экран (1920 x 515)

Вес: 1,6 кг

Стоимость: 1 595 долларов

Это довольно лёгкий ноутбук (для моделей с двумя экранами), который позволит работать 10 часов без подключения устройства к сети. Однако пользоваться клавиатурой и тачпадом пользователю будет крайне неудобно, а объём оперативной памяти у него в базовой конфигурации - всего лишь 8 ГБ. Подойдёт устройство больше тем, кто хочет открывать разные программы на двух дисплеях одновременно.

9. Dell XPS 17 (9710)

Лучший ноутбук с большим экраном

Процессор: Intel Core i7-11800H

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060

Дисплей: 17 дюймов, 3840 x 2400, соотношение сторон 16:10, сенсорный

Вес: 2,42 кг

Стоимость: 2 639,99 долларов

У этого устройства самый большой экран, какой только может быть у ультрабука. По производительности он показал в тестах портала Tom's Hardware тоже отличные результаты. Но эта модель может оказаться многим не по карману, к тому же у неё есть далеко не все необходимые для работы разъёмы: только четыре Thunderbolt 4, порт для наушников и кардридер.