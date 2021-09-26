Названы лучшие компактные ноутбуки для работы

Эндрю Э. Фридман, автор списка самых тонких и мощных моделей ноутбуков, рассказал, на какие параметры устройства нужно обращать внимание при покупке. Во-первых, это качество клавиатуры. Клавиши должны быть удобными и отзывчивыми. Во-вторых, разрешение экрана. Необходимый минимум - 1920 x 1080 (Full HD). Также нужно понимать, что, хотя при 4К будет более чёткая картинка, при 1080p автономность выше. В-третьих, возможность апгрейда (в частности, покупки SDD и HDD для замены тех, что идут при покупке). Наконец, время автономной работы. Нужно стремиться к тому, чтобы использовать ноутбук без подзарядки можно было минимум восемь часов (сюда не входит время, потраченное на игры).

1. HP Spectre x360 14

Лучший ультрабук (и модель 2-в-1) в целом

Процессор: Intel Core i7-1165G7

Видеокарта: Intel Iris Xe (встроенная)

Дисплей: 13,5 дюйма, 3: 2, 3000 x 2000, сенсорный OLED-экран

Вес: 1,34 кг

Стоимость: 839 долларов

Это пример современного ультрабука, в котором есть всё, что нужно. Это, например, поддержка технологии Thunderbolt 4, кардридер microSD, удобная и отзывчивая клавиатура, большой дисплей. При этом рассмотренная автором модель с OLED-экраном всё же работает меньшее количество часов, чем ноутбук с экраном без OLED и меньшим разрешением дисплея.

2. Dell XPS 13 (9310)

Лучший ультрабук-раскладушка

Процессор: Intel Core i7-1165G7

Видеокарта: Intel Iris Xe (встроенная)

Дисплей: 13,4 дюйма, 1920 x 1200, сенсорный

Вес: 1,2 кг

Стоимость: 1 639,98 долларов

Очень маленький ноутбук с мощными процессором и видеокартой Intel Tiger Lake, хорошим дисплеем и удобной клавиатурой. Но, как отмечают многие пользователи, здесь крайне мало портов для подключения дополнительных устройств.

3. MacBook Pro 13-inch (M1)

Лучший Mac

Процессор: Apple M1

Видеокарта: 8-ядерная видеокарта на SOC

Дисплей: 13,3 дюйма, 2560 x 1600, True Tone

Вес: 1,4 кг

Стоимость: 1 149,99 долларов

Этот маленький компактный Mac с 13-дюймовым экраном обладает прекрасной производительностью, хорошей автономностью (более 16,5 часов работы), абсолютно бесшумен и не нагревается. Однако у него не очень удобный для работы Touch Bar, плохая веб-камера, а объём памяти фиксированный, то есть увеличить его нельзя.