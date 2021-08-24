Названы ноутбуки Xiaomi и Redmi, которые обновятся до Windows 11

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:39
Названы ноутбуки Xiaomi и Redmi, которые обновятся до Windows 1115 моделей
В сети опубликовали список ноутбуков Xiaomi, которые получат обновление до новой операционной системы Windows 11.
В списке ноутбуков бренда Mi такие модели:
- Mi Notebook Pro 14;
- Mi Notebook Pro 15 OLED;
- Mi Notebook Pro X;
- Mi Notebook Pro 15.6”;
- Mi Notebook 15.6”;
- Mi Notebook Air (Intel 8th Gen Models);
- Mi Gaming Notebook (Intel 8th Gen Models).
А вот и модели Redmi:
- RedmiBook Pro 14;
- RedmiBook Pro 15;
- RedmiBook Air 13;
- RedmiBook 13;
- RedmiBook 14;
- RedmiBook 14 Ⅱ;
- RedmiBook 16;
- Redmi G Gaming Notebook.
Напомним, релиз Windows 11 должен состояться в октябре 2021 года. Microsoft пообещала, что обновление будет бесплатным (для владельцев лицензионных версий, конечно).