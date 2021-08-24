Названы ноутбуки Xiaomi и Redmi, которые обновятся до Windows 11

15 моделей
В сети опубликовали список ноутбуков Xiaomi, которые получат обновление до новой операционной системы Windows 11.
Названы ноутбуки Xiaomi и Redmi, которые обновятся до Windows 11

В списке ноутбуков бренда Mi такие модели:

  • Mi Notebook Pro 14;
  • Mi Notebook Pro 15 OLED;
  • Mi Notebook Pro X;
  • Mi Notebook Pro 15.6”;
  • Mi Notebook 15.6”;
  • Mi Notebook Air (Intel 8th Gen Models);
  • Mi Gaming Notebook (Intel 8th Gen Models).

А вот и модели Redmi:

  • RedmiBook Pro 14;
  • RedmiBook Pro 15;
  • RedmiBook Air 13;
  • RedmiBook 13;
  • RedmiBook 14;
  • RedmiBook 14 Ⅱ;
  • RedmiBook 16;
  • Redmi G Gaming Notebook.

Напомним, релиз Windows 11 должен состояться в октябре 2021 года. Microsoft пообещала, что обновление будет бесплатным (для владельцев лицензионных версий, конечно).