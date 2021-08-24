Названы ноутбуки Xiaomi и Redmi, которые обновятся до Windows 11

В списке ноутбуков бренда Mi такие модели:

Mi Notebook Pro 14;

Mi Notebook Pro 15 OLED;

Mi Notebook Pro X;

Mi Notebook Pro 15.6”;

Mi Notebook 15.6”;

Mi Notebook Air (Intel 8th Gen Models);

Mi Gaming Notebook (Intel 8th Gen Models).

А вот и модели Redmi:

RedmiBook Pro 14;

RedmiBook Pro 15;

RedmiBook Air 13;

RedmiBook 13;

RedmiBook 14;

RedmiBook 14 Ⅱ;

RedmiBook 16;

Redmi G Gaming Notebook.

Напомним, релиз Windows 11 должен состояться в октябре 2021 года. Microsoft пообещала, что обновление будет бесплатным (для владельцев лицензионных версий, конечно).