Названы плюсы и минусы нового планшета Xiaomi Pad 5 по итогам обзора

Названы плюсы и минусы нового планшета Xiaomi Pad 5 по итогам обзораЭто хорошее устройство для разных задач
Планшет Xiaomi Pad 5 Global, который может по функциональности сравниться с Samsung Galaxy Tab S7+ и Huawei MatePad 11 за 50-60 тысяч рублей, стоит гораздо дешевле. Далее Фил назвал главные функции устройства.
Прежде всего, лёгкий и тонкий корпус. Вес - 511 граммов, толщина - 6 на 9 миллиметров.
Частота обновления экрана у планшета 120 герц, а частота тачскрина - до 240 герц. При этом несмотря на разрешение 2560 на 1600, при игре в Call of Duty ведущий заметил, что картинка получается всё равно недостаточно чёткой, есть ощущение "лёгкого муара". Яркость тоже не максимально возможная, поэтому на солнце могут быть сложности с работой. Ещё Фил добавил, что рамки дисплея вполне могли бы сделать поменьше. Вместе с тем здесь нет ШИМа, благодаря чему глаза при длительном пользовании планшетом не будут уставать, а также неплохая цветопередача.
Заряжается Xiaomi Pad 5, по словам эксперта, очень быстро. Всего за два часа до 100 процентов. А объём батареи достаточен для того, чтобы при регулярной ежедневной работе на нём ставить на зарядку планшет два раза в неделю.
Главный плюс этого устройства - в производительности. Процессор работает очень быстро и почти не нагревается. Троттлинга у него нет вообще. Поэтому, заключает Фил, этот планшет может стать идеальным решением для прохождения игр, монтирования видеороликов и других задач, требующих высокого уровня быстродействия.
Звучание планшета ведущий тоже оценил высоко, сравнив по качеству с Bluetooth-колонкой. Более того, в модели есть возможность настроить звук: например, выделить басы или низы. Но вот разъёма для Jack 3,5 мм здесь нет, как и поддержки NFC.
По поводу работы системы Фил отозвался хорошо. Работает всё в целом отлично, хотя есть несколько неудобств: с главного экрана нельзя перейти на Google-ленту, в настройки можно попасть только через иконку на главном экране, из параметров рабочего стола - лишь способ навигации, невозможно настроить вибрацию.
Камера по качеству делает снимки и видео вполне обычные. Но функций у неё очень мало. К примеру, нет режима портрета или ночного режима, которые есть у недорогих смартфонов.
Помимо этого, производитель отказался от карты памяти и SIM-карты в этой модели. Работать с планшетом можно только через Wi-Fi, а максимальный объём памяти здесь - 128 или 256 ГБ в зависимости от версии.
Нет у планшета и сканера отпечатков пальцев. Поэтому разблокировать модель можно только по лицу или через PIN-код/графический ключ.
По итогам обзора Фил заключил: планшет Xiaomi Pad 5 подойдёт и для просмотра фильмов, и для чтения книг, и для рабочих задач. И в целом это неплохая замена Samsung или Huawei.