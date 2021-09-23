Названы плюсы и минусы нового планшета Xiaomi Pad 5 по итогам обзора

Планшет Xiaomi Pad 5 Global, который может по функциональности сравниться с Samsung Galaxy Tab S7+ и Huawei MatePad 11 за 50-60 тысяч рублей, стоит гораздо дешевле. Далее Фил назвал главные функции устройства.

Прежде всего, лёгкий и тонкий корпус. Вес - 511 граммов, толщина - 6 на 9 миллиметров.

Частота обновления экрана у планшета 120 герц, а частота тачскрина - до 240 герц. При этом несмотря на разрешение 2560 на 1600, при игре в Call of Duty ведущий заметил, что картинка получается всё равно недостаточно чёткой, есть ощущение "лёгкого муара". Яркость тоже не максимально возможная, поэтому на солнце могут быть сложности с работой. Ещё Фил добавил, что рамки дисплея вполне могли бы сделать поменьше. Вместе с тем здесь нет ШИМа, благодаря чему глаза при длительном пользовании планшетом не будут уставать, а также неплохая цветопередача.

Заряжается Xiaomi Pad 5, по словам эксперта, очень быстро. Всего за два часа до 100 процентов. А объём батареи достаточен для того, чтобы при регулярной ежедневной работе на нём ставить на зарядку планшет два раза в неделю.

Главный плюс этого устройства - в производительности. Процессор работает очень быстро и почти не нагревается. Троттлинга у него нет вообще. Поэтому, заключает Фил, этот планшет может стать идеальным решением для прохождения игр, монтирования видеороликов и других задач, требующих высокого уровня быстродействия.

Звучание планшета ведущий тоже оценил высоко, сравнив по качеству с Bluetooth-колонкой. Более того, в модели есть возможность настроить звук: например, выделить басы или низы. Но вот разъёма для Jack 3,5 мм здесь нет, как и поддержки NFC.