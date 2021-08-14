Названы плюсы и минусы первого планшета Huawei на HarmonyOS

Сначала блогер рассказал о комплектации. Вместе с самим планшетом идёт стилус и чехол-клавиатура. Цена для такого набора, по словам Романа, очень неплохая - 35 тысяч рублей.

Из минусов он сразу назвал отсутствие на устройстве Google-сервисов. Правда, всё же способ установить эти приложения есть.

Роман подчеркнул, что экран на этом планшете - один из лучших. Цветопередача здесь отличная, и читать с устройства можно без проблем. Яркость - очень высокая, её также можно регулировать на свой вкус.