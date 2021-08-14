Названы плюсы и минусы первого планшета Huawei на HarmonyOS

Названы плюсы и минусы первого планшета Huawei на HarmonyOSНовинка отличается качеством и производительностью
Сначала блогер рассказал о комплектации. Вместе с самим планшетом идёт стилус и чехол-клавиатура. Цена для такого набора, по словам Романа, очень неплохая - 35 тысяч рублей.
Из минусов он сразу назвал отсутствие на устройстве Google-сервисов. Правда, всё же способ установить эти приложения есть.
Роман подчеркнул, что экран на этом планшете - один из лучших. Цветопередача здесь отличная, и читать с устройства можно без проблем. Яркость - очень высокая, её также можно регулировать на свой вкус.
Заряда хватает примерно на 30 дней с учётом того, что работать за планшетом вы будете по 3-4 часа в день.
Высокую оценку ведущий дал и звуку. Качество воспроизведения и уровень громкости очень хорошие.
Основная же фишка этой модели, по мнению Романа, - стилус. Правда, он не всегда точно реагирует на нажатия и начинает тормозить при долгом рисовании. С помощью этого инструмента легко создавать рисунки, но не в заметках (из-за не очень хорошей работы системы масштабирования). "Тяжёлые" работы тоже почему-то иногда не отображаются на экране.
В целом ведущий канала остался доволен планшетом. Но также он заметил, что нужно ещё производителю поработать над устранением глюков стилуса во время рисования.