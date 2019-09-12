Названы подешевевшие модели iPad

На пресс-мероприятии во вторник Apple показала только один iPad, и это была далеко не Pro-модель. Тем не менее, стоимость текущих Pro-планшетов снизилась. Причём версий с 1 ТБ памяти, которые являются и самыми дорогими. Скидка, впрочем, тоже получилась немаленькой — $200.

Так, 11-дюймовый iPad Pro с 1 ТБ памяти теперь стоит $1350 (около 88 тысяч рублей), 12,9-дюймовый — $1550 (примерно 101 тысяча рублей).

Новое поколение Pro-планшетов, кстати, Apple должна презентовать в следующем году или в конце текущего. Тогда, вероятно, текущие модели подешевеют ещё больше.