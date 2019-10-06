Названы преимущества процессоров AMD в новых ноутбуках от Microsoft

По сути, Ryzen Surface Edition, лежащий в основе 15-дюймовой модели Surface Laptop 3, был разработан Microsoft и AMD совместно. Этот гибридный процессор использует мощную интегрированную графику, чем и отличается от других подобных решений.

Однако это не единственная его особенность. Как рассказали в AMD, TDP для процессора составляет 15 Вт. В то время, как у других подобных моделей этот показатель равен 35 Вт. Это стало возможно во много из-за того, что Microsoft смогла сама настраивать различные параметры процессора.

Сообщается, что компании начали сотрудничать два года назад. Свои усилия они сосредоточили на улучшениях показателей энергопотребления. Так что, в следующем году стоит ждать новых ноутбуков на решениях от AMD.