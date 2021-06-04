Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 15:59
Названы производители ноутбуков, которые подняли цены из-за дефицита компонентовВ целом, это касается всей электроники
Дефицит полупроводников уже повлиял на различные отрасли. Особенно это коснулось рынка потребительской электроники: персональных компьютеров, смартфонов и даже бытовой техники. Цены выросли во всех сегментах. Журналисты назвали производителей ноутбуков, которые подняли стоимость своих продуктов.
Сообщается, что средние цены на отгрузку ноутбуков в Китае выросли на 6,1% в первом квартале 2021 года. В Lenovo ожидают, что в индустрии ПК в течение всего года будет наблюдаться рост цен».
Например, цены на линейку Huawei MateBook выросли примерно на 300-600 юаней по сравнению с несколькими месяцами ранее. Стоимость продуктов увеличили и Acer, ASUS и Lenovo;
Утверждается, что более 30 компаний из полупроводниковой индустрии скорректировали свои цены в начале второго квартала. Они выросли на 10-30%.