Названы разновидности ноутбуков, которые люди будут покупать лучше остальных

По прогнозу IDC, в ближайшие четыре года поставки персональных вычислительных устройств будут сокращаться в среднем на 2,4% в год. Особенно пострадает сегмент настольных персональных компьютеров и планшетов. А вот продажи устройств «2-в-1» и ультралёгких ноутбуков вырастут на 5%.

Интересно, что к наиболее ярким представителям тонких и лёгких мобильных компьютеров специалисты относят Apple iPad Pro. Вместе с клавиатурой он превращается в удобное устройство для работы.

Таким образом, в категории девайсов «2-в-1» продажи будут расти и у ноутбуков-трансформеров, и у планшетов со съёмными клавиатурами.