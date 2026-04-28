Названы самые популярные бренды ноутбуков в России в начале 2026 года

Согласно данным сети «М.Видео», всего россияне купили порядка 626 тысяч лэптопов. В натуральном выражении топ самых востребованных марок составили ASUS, HUAWEI и HONOR. В денежном исчислении высокие позиции удерживают Apple и MSI благодаря стабильному интересу к дорогим геймерским и профессиональным станциям.

Около 90 процентов проданных гаджетов относятся к решениям без выраженной игровой специфики. Самыми популярными моделями стали Huawei MateBook D 16 и D 14, две версии Honor MagicBook X16 и Tecno Megabook K16.

Ключевым трендом начала года стало изменение стандарта дисплеев. Доля 16-дюймовых устройств уже превысила 30 процентов. Руководитель направления «Ноутбуки» Кирилл Исаев подчёркивает, что такие девайсы постепенно вытесняют классические аппараты на 15,6 дюйма, предлагая увеличенную рабочую область при сохранении мобильности.